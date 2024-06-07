Польша - Украина: превью матча, ориентировочные составы и прогноз

В пятницу, 7 июня, в Варшаве пройдет товарищеский матч между сборными Польши и Украины.

Обе команды проводят подготовку к будущему чемпионату Европы 2024 года, который стартует уже 14 июня.

Поединок между Польшей и Украиной пройдет на Национальном стадионе в Варшаве. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Польша - Украина

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция товарищеской встречи сборных Польши и Украины, где можно смотреть ход противостояния. Матч начнется 7 июня в 21:45 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1".

Источник: УАФ

Перед матчем

В рамках подготовки к Евро-2024 подопечные Сергея Реброва успели сыграть с Германией. Несмотря на то, что команды создали много моментов, матч так и завершился нулевой ничьей.

А вот поляки, в отличие от своего будущего оппонента, не выходили на поле с марта. Тогда в финале плей-офф отбора ЧЕ-2024 в серии пенальти был обыгран Уэльс (0:0, по пен. 5:4).

Стоит отметить, что в расположение "желто-синих" прибыл Андрей Лунин - голкипер Реала вместе со своим клубом отмечал золотой дубль по итогам сезона. К тому же, близок к возвращению в игру защитник Эвертона Виталий Миколенко.

Последний раз команды встречались также в рамках спарринга: 11 ноября 2020 года поляки победили со счетом 2:0.

Ориентировочные составы

Во время предматчевой пресс-конференции Сергей Ребров пообещал изменения в составе на эту игру пот сравнению с поединком против Германии. Поэтому стоит ожидать кардинальной ротации стартовой одиннадцатки.

Польша: Щесны - Беднарек, Давидович, Кивьор - Франковски, Слиш, Зелински, Петровски, Залевски - Свидерски, Левандовски.

Украина: Бущан - Тымчик, Забарный, Бондарь, Миколенко - Зинченко, Сидорчук, Малиновский - Цыганков, Довбик, Мудрик.

Источник: УАФ

Прогноз

В последнее время у Польши присутствует определенный кризис идей, связанный со сменой поколений. Прежние лидеры команды либо уже завершили международную карьеру, либо максимально приблизились к этому в связи с уважаемым возрастом.

У Украины в этом плане все куда лучше и если бы это был матч на каком-то официальном турнире, можно было бы спрогнозировать уверенную победу "желто-синих". Но есть два "но": ротация и статус встречи.

Ребров хочет проверить как можно больше игроков, а потому на запредельный уровень сыгранности рассчитывать не стоит. А то, что это товарищеский матч, как бы указывает на то, что на 100% выкладываться вряд ли кто-то будет - получить травму за неделю до старта чемпионата Европы никто не хочет.

Однако преимущество Украины нельзя отрицать, а потому победу в этой игре должна завоевать именно она.

Прогноз ISPORT: победа Украины со счетом 1:0.

Напомним, что сборная Украины на чемпионате Европы 2024 года сыграет в квартете E, где ее соперниками станут Бельгия, Словакия и Румыния. Расписание всех матчей Евро-2024 доступно на ISPORT.

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