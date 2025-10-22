"Полный лазарет": Шовковский подтвердил, что ряд игроков пропустит матч с Самсунспором

Тренер Динамо рассказал, кто не поможет команде в предстоящем поединке Лиги конференций.

Главный тренер Динамо Александр Шовковский рассказал о кадровой ситуации в команде перед гостевым матчем второго тура основной стадии Лиги конференций против турецкого Самсунспора.

Наставник "бело-синих" сообщил, что, как и ожидалось ранее, в предстоящем поединке не смогут сыграть Николай Шапаренко, Александр Тымчик, Андрей Ярмоленко, Кристиан Биловар, Анхель Торрес и Владислав Дубинчак.

"Что касается игры, то у нас, к сожалению, полный лазарет. И на сегодняшний день все те названные игроки не могут нам помочь.

Также Захарченко и Пономаренко мы отдали в команду U-19, чтобы у них была практика в сегодняшнем матче Юношеской лиги УЕФА. Кстати, они выиграли со счетом 1:0", - приводит слова Шовковского официальный сайт Динамо.

Матч Лиги конференций Самсунспор - Динамо состоится в четверг, 23 октября, и начнется в 22:00 по киевскому времени.

