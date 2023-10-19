"Худший момент": Неймар - о травме

Нападающий Аль-Хиляля и сборной Бразилии Неймар прокомментировал разрыв крестообразной связки колена и мениска.

Бразилец опубликовал пост в Instagram, в котором обратился к подписчикам.

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"Это очень грустный момент, худший. Я знаю, что я сильный, но на этот раз моя семья и друзья мне понадобятся еще больше. Нелегко пережить травмы и операции. Представьте, что вы проходите через все это снова после 4 месяцев восстановления.

Я верю. Я отдаю силу в божьи руки, чтобы он мог обновить мои. Спасибо за сообщения поддержки и любви", - написал Неймар.

Ранее сообщалось, что Неймар изъявил желание вернуться в бывшую команду.

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