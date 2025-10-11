Мбаппе не поможет сборной Франции в матче с Исландией

Лидер французской команды получил повреждение в поединке с Азербайджаном.

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе из-за травмы не сможет принять участие в ближайшем гостевом матче квалификации чемпионата мира-2026 против Исландии.

26-летний нападающий получил повреждение правой лодыжки в отборочном поединке мирового первенства против Азербайджана (3:0) и был заменен на 83-й минуте.

"К сожалению, у него чувствительная лодыжка. Он получил ушиб и почувствовал боль, что не позволило ему продолжить игру", - отметил главный тренер французской сборной Дидье Дешам.

Как сообщает официальный сайт Федерации футбола Франции, Мбаппе покинет расположение национальной команды и вернется в Реал. При этом другого игрока ему на замену вызывать не будут.

Матч квалификации ЧМ-2026 Исландия - Франция состоится в понедельник, 13 октября.

На данный момент Франция с девятью баллами лидирует в отборочной группе D. Украина идет второй с четырьмя пунктами, а на счету Исландии три очка. Азербайджан набрал один балл.

Напомним, что накануне сборная Украины одержала гостевую победу над Исландией в сверхрезультативном матче.

