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Марокко впервые на ЧМ-2022 пропустило не автогол

В полуфинале мундиаля африканцы все же не сохранили ворота сухими.
Сегодня, 21:33
Франция - Марокко / Getty Images
Франция - Марокко / Getty Images

Поединок 1/2 финала чемпионата мира 2022 между Марокко и Францией стартовал с забитого гола в исполнении французов.

Автором взятия ворот стал левый защитник Тео Эрнандес, первым добравшийся до мяча после серии непонятных рикошетов.

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Таким образом, сборная Марокко впервые пропустила на чемпионате мира после удара соперника. До этого матча единственный гол они пропустили на групповом этапе против Канады, и тогда это был автогол.

На ISPORT вы можете посмотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Марокко. Победитель встречи в финале ЧМ-2022 сыграет с Аргентиной.

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