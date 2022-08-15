Скалолаз Болдырев принес Украине второе золото мультиспортивного Евро-2022

Украинскому действующему чемпиону Европы не было равных в соревнованиях на скорость.

Украинец Даниил Болдырев завоевал золотую медаль в скоростном скалолазании на мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в Мюнхене.

Украинский двукратный чемпион мира и действующий чемпион Европы в полуфинальном противостоянии одолел француза Гийома Моро, а в финале был быстрее поляка Марцина Дзенски.

Болдырев ранее одержал победу на чемпионате Европы в 2020 году. Также на его счету три серебра (2015, 2017 и 2019) и бронза (2013) континентальных первенств.

Кроме того, украинский скалолаз дважды побеждал на чемпионатах мира (2014, 2021).

Мультиспортивный чемпионат Европы-2022

Скоростное скалолазание

Мужчины

1. Даниил Болдырев (Украина)

2. Марцин Дзенски (Польша)

3. Гийом Моро (Франция)

Ранее Светлана Богуславская и Ярослав Коюда завоевали для Украины первое золото на мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в параакадемической гребле в парном миксте.

Напомним, на ISPORT доступны результаты украинских спортсменов на мультиспортивном Евро-2022.