Скалолаз Болдырев принес Украине второе золото мультиспортивного Евро-2022
Украинец Даниил Болдырев завоевал золотую медаль в скоростном скалолазании на мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в Мюнхене.
Украинский двукратный чемпион мира и действующий чемпион Европы в полуфинальном противостоянии одолел француза Гийома Моро, а в финале был быстрее поляка Марцина Дзенски.
Болдырев ранее одержал победу на чемпионате Европы в 2020 году. Также на его счету три серебра (2015, 2017 и 2019) и бронза (2013) континентальных первенств.
Кроме того, украинский скалолаз дважды побеждал на чемпионатах мира (2014, 2021).
Мультиспортивный чемпионат Европы-2022
Скоростное скалолазание
Мужчины
1. Даниил Болдырев (Украина)
2. Марцин Дзенски (Польша)
3. Гийом Моро (Франция)
Ранее Светлана Богуславская и Ярослав Коюда завоевали для Украины первое золото на мультиспортивном чемпионате Европы-2022 в параакадемической гребле в парном миксте.
Напомним, на ISPORT доступны результаты украинских спортсменов на мультиспортивном Евро-2022.