Четыре алкоголика бы не пропустили: украинский тренер "разнес" своих игроков

В рамках 20-го тура чемпионата Украины по футзалу МСК Харьков встретился с Кардиналом из Ровно.

Один из забитых голов Кардинала особенно запомнился главному тренеру харьковчан Станиславу Гончаренко. Украинский специалист жестко раскритиковал своих подопечных, заявив, что даже алкоголики лучше бы сыграли в обороне.

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"У меня сегодня большая загадка, как в штрафной, где наши четыре гренадера стоят, а приходит совсем не то, что не великан совсем приходит Сорокин и забивает этот мяч без всяких помех.

Понимаете, если бы я сегодня вышел вот сюда и позвал бы четыре алкоголика и сказал бы им: "Хотя бы по одной бутылке водки, только вот этот момент зафиксируйте с углового и не пропустите". Вы знаете, что они бы сделали за четыре бутылки водки? Легли бы, но они бы не пропустили бы", - сказал Гончаренко на послематчевом флеш-интервью.

Отметим, что МСК Харьков открыл счет в этом матче, но в итоге проиграл 3:1.

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