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NaVi vs Heroic: результаты жеребьевки плей-офф ESL Pro League

Команды, пробившиеся в плей-офф, узнали свой турнирный путь.
Сегодня, 00:57
ESL Pro League Season 16 / pro.eslgaming.com
ESL Pro League Season 16 / pro.eslgaming.com
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C 27 сентября по 2 октября состоится плей-офф ESL Pro League Season 16 по CS:GO. В матчах на выбывание примет участие и украинский киберспортивный коллектив Natus Vincere.

В плей-офф сыграют двенадцать команд. По результатам проведенной жеребьевки восемь из них узнали своих соперников по первому раунду. Еще четыре коллектива сыграют с победителями своих противостояний уже во втором раунде.

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Так, в первом раунде NaVi предстоит сыграть с Heroic. Напомним, что из-за того, что "Рожденные побеждать" заняли третье место в своей группе, они будут вынуждены начать свой путь в плей-офф с первого раунда.

Матчи всех раундов, за исключением гранд-финала, будут сыграны в формате best-of-3. В гранд-финале победитель определится по формату best-of-5, получит 175 000 долларов призовых, а также путевку на BLAST Finals 2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: киберспорт navi counter-strike Counter-Strike- Global Offensive Natus Vincere csgo esl pro league ESL Pro League Season 16
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