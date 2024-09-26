Тренер Выбора: Еще раз подчеркнули важность борьбы Украины против рашистского нашествия

Константин Андреев поделился эмоциями от выступления своей команды на клубном ЧМ, легионерах и войне в Украине.

В прошлые выходные на Сардинии (Италии) завершился клубный чемпионат мира по пляжному футболу, где ПФК Выбор из Днепра занял четвертую строчку.

Главный тренер днепрян Константин Андреев, специально для ISPORT.UA, подвел итоги турнира для своей команды:

В целом выступление команды оцениваю положительно, но в течение турнира хотелось большего, тем более видели, что можем это сделать. Не хватило функциональной готовности на финальные матчи, особенно после 1/4 финала, когда было две игры в день», - заявил Андреев.

Читай также: ПФК Выбор занял 4 место на клубном ЧМ по пляжному футболу

Специалист отдельно оценил вклад легионеров в итоговый успех команды из Днепра. На турнире за Выбор играли японец Озу и бразилец Бенжамин:

"Легионеры показали свой высокий уровень мастерства, очень усилили нашу команду. Это неоценимый опыт для молодых и других игроков поиграть с такими мировыми мастерами, профессионалами своего дела. Они проявили себя как большие профессионалы, очень им благодарны", – добавил тренер.

Читай также: Сборная Эстонии отказалась играть против Беларуси в Суперфинале Евролиги по пляжному футболу

Во время войны важно не только играть в футбол, но и делать так, чтобы мировое сообщество не забывало о ситуации в Украине. Тренер рассказал, как итальянцы и другие фанаты со всего мира относятся к войне в Украине:

Поддержка болельщиков очень ощущалась, придавала нам силы и силы. Многие спрашивали о текущей ситуации сейчас в Украине, выражали свои соболезнования и предлагали поддержку. Своим присутствием на этом турнире Выбор еще раз подчеркнул важность борьбы Украины против рашистского нашествия в нашей стране и борьбы против них.

Слава Вооруженным Силам Украины, которые позволяют нам играть и защищают нашу страну !!! Благодаря ВСУ мы имеем право бороться за почетные места на международных турнирах", - резюмировал Константин.

Напомним, Выбор занял 4 место на клубном ЧМ по пляжному футболу. Артур Мьюзик завершил турнир на четвертой строчке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!