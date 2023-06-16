Урок истории: Почему Северная Македония обрела новое название

Сегодня, 16 июня, в 21:45 по Киеву сборная Украины сыграет против Северной Македонии.

Однако, как могут помнить болельщики со стажем балканская страна не всегда носила именно такое название.

Isport.ua рассказывает о происхождении названия Македония, и почему стране пришлось стать Северной Македонией.

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Происхождение названия Македония

Есть две версии происхождения этого названия. Согласно одной из них, название страны происходило от названия древнегреческого царства Македонес, которое образовалось от прилагательного македнос, которое означает высокий, имеющего тот же корень, что и существительное длина в древнем и новогреческом языке. Вероятно, название означало горцы или высокие люди.

Согласно второй версии от древнегреческого поэта Гесиода, название походит от царя-основателя страны, сына Зевса - Македона.

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Почему Македония была вынуждена стать Северной Македонией

После обретения независимости страной в 1993 году у ее правительства сразу возникли споры с Грецией, в которой есть область с аналогичным названием, находящаяся в северной части страны.

По просьбе греков, в ООН Македония вошла, как Бывшая Югославская Республика Македония. Также греческое правительство препятствовало появлению балканской страны в ЕС и НАТО до тех пор, пока их спор не будет разрешен.

Спор возник из-за того, что по мнению греческих чиновников, Македония таким образом могла продвинуть концепцию Великой Македонии, которая включала бы в себя территории Албании, Сербии, Болгарии и все той же Греции, а также потому, что миллионы греков идентфицируют себя, как македонцы, не имея при этом ввиду то, что они считают себя народом другой страны.

Развязка ситуация наступила в течении 2010-ых. В 2011 Македония подала в суд на Грецию, обвинив ту в том, что она препятствует вступлению страны в ЕС и НАТО. В том же году, суд ООН признал, что Греция не имеет право препятствовать вступлению Македонии в какие-либо организации, однако, на ситуацию это никак не повлияло, что в контексте ООН крайне частая ситуация.

К консенсусу стороны пришли в 2018. Тогда премьер-министр Греции Алексис Ципрас и премьер-министр тогда еще Македонии Зоран Заев достигли соглашения о том, что "Республика Македония будет переименована в Республику Северная Македония".

Алексис Ципрас и Зоран Заев / Источник: Getty Images

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30 сентября того же года в балканской стране прошел референдум, на котором был вынесен всего один вопрос: "Одобряете ли вы членство в Европейском Союзе и НАТО, приняв соглашение между Республикой Македония и Греческой республикой?"

При явке всего в 37% избирателей, около 94% проголосовавших утвердительно ответили на этот вопрос. В начале следующего года соглашение между Ципрасом и Заевым ратифицировали правительства обеих стран, спустя месяц страна официально сменила свое название на Северная Македония, а в 2020 стала 30-ым членом НАТО.

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Напомним, что на нашем сайте вы можете узнать об истории противостояния между Украиной и Северной Македонией.