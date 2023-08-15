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УПЛ: итоги тура №3

ISPORT знакомит читателей с итогами третьего тура чемпионата Украины.
Сегодня, 09:00
Итоги тура УПЛ
Итоги тура УПЛ

Завершился третий тур чемпионата Украины, в котором снова прошли не все матчи, ведь из-за игры Динамо в еврокубках был перенесен их матч против Металлиста 1925. 

Мы стали свидетелями большого количества голов и очень большого количества карточек.

Результаты тура

  • Черноморец - Оболонь 2:0
  • Полесье - Рух 0:1
  • Колос - Верес 2:0
  • Минай - Днепр-1 1:1
  • Ворскла - Заря 1:2
  • Кривбасс - ЛНЗ 2:0
  • Шахтер - Александрия 2:1

Сейв тура

Ключевая персона: Денис Бойко (Полесье)

Начнем обзор этого тура с очень яркого спасения ворот в исполнении голкипера Полесья Дениса Бойко. Опытный вратарь спас свою команду после удара головой в исполнении Марка Сапуги.

К сожалению для Бойко, через некоторое время он все-таки пропустил и его команда проиграла.

"Куда же ты лезешь" туру?

Ключевые персоны: Филипп Будковский и Бени Макуана (Полесье)

Не уходим далеко от этого матча. Партнеры Бойко стали героями интересного эпизода, когда у Будковского был отличный момент для удара, но ему помешал Бени Макуана, который сразу же понял свою ошибку, но было поздно.

УПЛ-ТВ тура

Не обошлось без курьезов и во время трансляции матчей. Как известно, несколько клубов создали свой канал на YouTube и показывают домашние матчи именно там. Вот во время матча Миная против Днепра-1 произошло немало "интересных событий".

Вот такой титр появился на экране после того, как желтую карточку получил защитник Днепра-1 Адамюк.

Через несколько минут произошла попытка исправиться, и если фамилию сменили, то логотипа клуба...

Интересно, что титр с удалением Сарапия так и не показали. Также был момент, когда трансляция "зависла" на несколько десятков секунд. В комментариях организаторы объяснили ситуацию:

Мы не знаем, как это комментировать.

Удаление тура

Ключевая персона: Владимир Салюк

Всего в этом туре было четыре изъятия. Три из них в матче Черноморец – Оболонь. Два из них за 7 минут в исполнении одесситов.

Но самой интересной была красная карточка молодого перспективного защитника Владимира Салюка. Футболист "привез" ее себе сам, допустив ошибку в очень простом моменте.

Контратака тура

Ключевые персоны: игроки Кривбасса

Команда Юрия Вернидуба одержала домашнюю победу над ЛНЗ, а второй гол криворожцев был настоящим идеалом контратакующих действий. Четыре футболиста очень быстро перешли из центра в штрафную черкасского клуба и реализовали свой момент.

Возвращение тура

Ключевая персона: Дмитрий Чигринский

Семь лет тому назад культовый защитник покинул чемпионат Украины, девять лет назад покинул Шахтер, а сегодня вернулся.

Возрастной игрок выглядел довольно неплохо и картину точно не портил. Тем не менее, на весь матч его не хватило и потому его сменили во втором тайме.

Юбилеи тура

  • Лидер Руха Юрий Климчук провел свой 100-й матч в сезоне и первый в нынешнем первенстве, в котором он не смог забить.
  • 250-й поединок сыграл Андрей Богданов, который помог Колосу обыграть Верес.
  • 135-й матч во главе Черноморца провел Роман Григорчук, по этому показателю сравнявшийся с легендарным Семеном Альтманом.
  • Александр Зубков (Шахтер) провел 100 матч за украинские команды в карьере.
  • Свой 20-й матч в качестве главного тренера Александрии провел Руслан Ротань.
  • Игорь Каленов (Ивано-Франковск) дебютировал в качестве главного арбитра чемпионата Украины и стал 150-м судьей в истории УПЛ.

Игрок и тренер тура

Ключевые персоны: Александр Бандура (Минай) и Виталий Пономарев (Рух)

УПЛ по завершению тура признала лучшим игроком вратаря Минаю Александра Бандуру, который сыграл важную роль в достижении результата против Днепра-1. Апогеем его игры стал отбитый пенальти в конце матча.

В то же время лучшим тренером стал наставник Руха, приведший свою команду к третьей победе подряд.

Новый лидер турнирной таблицы

  1. Рух (Львов) - 9 очков
  2. Колос (Ковалевка) - 7
  3. Шахтер (Донецк) - 7
  4. Динамо (Киев) - 6 очков
  5. Кривбасс (Кривой Рог) - 6
  6. Черноморец (Одесса) - 6
  7. Александрия (Александрия) - 6
  8. СК Днепр-1 (Днепр) - 4
  9. ЛНЗ (Черкассы) - 3
  10. Полесье (Житомир) - 3
  11. Заря (Луганск) - 3
  12. Оболонь (Киев) - 1
  13. Верес (Ровно) - 1
  14. Минай (Минай) - 1
  15. Металлист 1925 (Харьков) - 0
  16. Ворскла (Полтава) - 0

На нашем сайте можно ознакомиться с итогами первого или второго тура, а также просмотреть [[link_local] link_article_id="6849096"]]календарь матчей УПЛ[[/link_local]].

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ шахтер чемпионат Украины Днепр-1 Дмитрий Чигринский Рух

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