УПЛ: итоги тура №3
Завершился третий тур чемпионата Украины, в котором снова прошли не все матчи, ведь из-за игры Динамо в еврокубках был перенесен их матч против Металлиста 1925.
Мы стали свидетелями большого количества голов и очень большого количества карточек.
Результаты тура
- Черноморец - Оболонь 2:0
- Полесье - Рух 0:1
- Колос - Верес 2:0
- Минай - Днепр-1 1:1
- Ворскла - Заря 1:2
- Кривбасс - ЛНЗ 2:0
- Шахтер - Александрия 2:1
Сейв тура
Ключевая персона: Денис Бойко (Полесье)
Начнем обзор этого тура с очень яркого спасения ворот в исполнении голкипера Полесья Дениса Бойко. Опытный вратарь спас свою команду после удара головой в исполнении Марка Сапуги.
К сожалению для Бойко, через некоторое время он все-таки пропустил и его команда проиграла.
"Куда же ты лезешь" туру?
Ключевые персоны: Филипп Будковский и Бени Макуана (Полесье)
Не уходим далеко от этого матча. Партнеры Бойко стали героями интересного эпизода, когда у Будковского был отличный момент для удара, но ему помешал Бени Макуана, который сразу же понял свою ошибку, но было поздно.
УПЛ-ТВ тура
Не обошлось без курьезов и во время трансляции матчей. Как известно, несколько клубов создали свой канал на YouTube и показывают домашние матчи именно там. Вот во время матча Миная против Днепра-1 произошло немало "интересных событий".
Вот такой титр появился на экране после того, как желтую карточку получил защитник Днепра-1 Адамюк.
Через несколько минут произошла попытка исправиться, и если фамилию сменили, то логотипа клуба...
Интересно, что титр с удалением Сарапия так и не показали. Также был момент, когда трансляция "зависла" на несколько десятков секунд. В комментариях организаторы объяснили ситуацию:
Мы не знаем, как это комментировать.
Удаление тура
Ключевая персона: Владимир Салюк
Всего в этом туре было четыре изъятия. Три из них в матче Черноморец – Оболонь. Два из них за 7 минут в исполнении одесситов.
Но самой интересной была красная карточка молодого перспективного защитника Владимира Салюка. Футболист "привез" ее себе сам, допустив ошибку в очень простом моменте.
Контратака тура
Ключевые персоны: игроки Кривбасса
Команда Юрия Вернидуба одержала домашнюю победу над ЛНЗ, а второй гол криворожцев был настоящим идеалом контратакующих действий. Четыре футболиста очень быстро перешли из центра в штрафную черкасского клуба и реализовали свой момент.
Возвращение тура
Ключевая персона: Дмитрий Чигринский
Семь лет тому назад культовый защитник покинул чемпионат Украины, девять лет назад покинул Шахтер, а сегодня вернулся.
Возрастной игрок выглядел довольно неплохо и картину точно не портил. Тем не менее, на весь матч его не хватило и потому его сменили во втором тайме.
Юбилеи тура
- Лидер Руха Юрий Климчук провел свой 100-й матч в сезоне и первый в нынешнем первенстве, в котором он не смог забить.
- 250-й поединок сыграл Андрей Богданов, который помог Колосу обыграть Верес.
- 135-й матч во главе Черноморца провел Роман Григорчук, по этому показателю сравнявшийся с легендарным Семеном Альтманом.
- Александр Зубков (Шахтер) провел 100 матч за украинские команды в карьере.
- Свой 20-й матч в качестве главного тренера Александрии провел Руслан Ротань.
- Игорь Каленов (Ивано-Франковск) дебютировал в качестве главного арбитра чемпионата Украины и стал 150-м судьей в истории УПЛ.
Игрок и тренер тура
Ключевые персоны: Александр Бандура (Минай) и Виталий Пономарев (Рух)
УПЛ по завершению тура признала лучшим игроком вратаря Минаю Александра Бандуру, который сыграл важную роль в достижении результата против Днепра-1. Апогеем его игры стал отбитый пенальти в конце матча.
В то же время лучшим тренером стал наставник Руха, приведший свою команду к третьей победе подряд.
Новый лидер турнирной таблицы
- Рух (Львов) - 9 очков
- Колос (Ковалевка) - 7
- Шахтер (Донецк) - 7
- Динамо (Киев) - 6 очков
- Кривбасс (Кривой Рог) - 6
- Черноморец (Одесса) - 6
- Александрия (Александрия) - 6
- СК Днепр-1 (Днепр) - 4
- ЛНЗ (Черкассы) - 3
- Полесье (Житомир) - 3
- Заря (Луганск) - 3
- Оболонь (Киев) - 1
- Верес (Ровно) - 1
- Минай (Минай) - 1
- Металлист 1925 (Харьков) - 0
- Ворскла (Полтава) - 0
На нашем сайте можно ознакомиться с итогами первого или второго тура, а также просмотреть [[link_local] link_article_id="6849096"]]календарь матчей УПЛ[[/link_local]].