УПЛ: итоги тура №3

Завершился третий тур чемпионата Украины, в котором снова прошли не все матчи, ведь из-за игры Динамо в еврокубках был перенесен их матч против Металлиста 1925.

Мы стали свидетелями большого количества голов и очень большого количества карточек.

Результаты тура

Черноморец - Оболонь 2:0

- Оболонь 2:0 Полесье - Рух 0:1

0:1 Колос - Верес 2:0

- Верес 2:0 Минай - Днепр-1 1:1

Ворскла - Заря 1:2

1:2 Кривбасс - ЛНЗ 2:0

- ЛНЗ 2:0 Шахтер - Александрия 2:1

Сейв тура

Ключевая персона: Денис Бойко (Полесье)

Начнем обзор этого тура с очень яркого спасения ворот в исполнении голкипера Полесья Дениса Бойко. Опытный вратарь спас свою команду после удара головой в исполнении Марка Сапуги.

К сожалению для Бойко, через некоторое время он все-таки пропустил и его команда проиграла.

"Куда же ты лезешь" туру?

Ключевые персоны: Филипп Будковский и Бени Макуана (Полесье)

Не уходим далеко от этого матча. Партнеры Бойко стали героями интересного эпизода, когда у Будковского был отличный момент для удара, но ему помешал Бени Макуана, который сразу же понял свою ошибку, но было поздно.

УПЛ-ТВ тура

Не обошлось без курьезов и во время трансляции матчей. Как известно, несколько клубов создали свой канал на YouTube и показывают домашние матчи именно там. Вот во время матча Миная против Днепра-1 произошло немало "интересных событий".

Вот такой титр появился на экране после того, как желтую карточку получил защитник Днепра-1 Адамюк.

Через несколько минут произошла попытка исправиться, и если фамилию сменили, то логотипа клуба...

Интересно, что титр с удалением Сарапия так и не показали. Также был момент, когда трансляция "зависла" на несколько десятков секунд. В комментариях организаторы объяснили ситуацию:

Мы не знаем, как это комментировать.

Удаление тура

Ключевая персона: Владимир Салюк

Всего в этом туре было четыре изъятия. Три из них в матче Черноморец – Оболонь. Два из них за 7 минут в исполнении одесситов.

Но самой интересной была красная карточка молодого перспективного защитника Владимира Салюка. Футболист "привез" ее себе сам, допустив ошибку в очень простом моменте.

Контратака тура

Ключевые персоны: игроки Кривбасса

Команда Юрия Вернидуба одержала домашнюю победу над ЛНЗ, а второй гол криворожцев был настоящим идеалом контратакующих действий. Четыре футболиста очень быстро перешли из центра в штрафную черкасского клуба и реализовали свой момент.

Возвращение тура

Ключевая персона: Дмитрий Чигринский

Семь лет тому назад культовый защитник покинул чемпионат Украины, девять лет назад покинул Шахтер, а сегодня вернулся.

Возрастной игрок выглядел довольно неплохо и картину точно не портил. Тем не менее, на весь матч его не хватило и потому его сменили во втором тайме.

Юбилеи тура

Лидер Руха Юрий Климчук провел свой 100-й матч в сезоне и первый в нынешнем первенстве, в котором он не смог забить.

250-й поединок сыграл Андрей Богданов, который помог Колосу обыграть Верес.

135-й матч во главе Черноморца провел Роман Григорчук, по этому показателю сравнявшийся с легендарным Семеном Альтманом.

Александр Зубков (Шахтер) провел 100 матч за украинские команды в карьере.

Свой 20-й матч в качестве главного тренера Александрии провел Руслан Ротань.

Игорь Каленов (Ивано-Франковск) дебютировал в качестве главного арбитра чемпионата Украины и стал 150-м судьей в истории УПЛ.

Игрок и тренер тура

Ключевые персоны: Александр Бандура (Минай) и Виталий Пономарев (Рух)

УПЛ по завершению тура признала лучшим игроком вратаря Минаю Александра Бандуру, который сыграл важную роль в достижении результата против Днепра-1. Апогеем его игры стал отбитый пенальти в конце матча.

В то же время лучшим тренером стал наставник Руха, приведший свою команду к третьей победе подряд.

Новый лидер турнирной таблицы

Рух (Львов) - 9 очков Колос (Ковалевка) - 7 Шахтер (Донецк) - 7 Динамо (Киев) - 6 очков Кривбасс (Кривой Рог) - 6 Черноморец (Одесса) - 6 Александрия (Александрия) - 6 СК Днепр-1 (Днепр) - 4 ЛНЗ (Черкассы) - 3 Полесье (Житомир) - 3 Заря (Луганск) - 3 Оболонь (Киев) - 1 Верес (Ровно) - 1 Минай (Минай) - 1 Металлист 1925 (Харьков) - 0 Ворскла (Полтава) - 0

На нашем сайте можно ознакомиться с итогами первого или второго тура, а также просмотреть [[link_local] link_article_id="6849096"]]календарь матчей УПЛ[[/link_local]].