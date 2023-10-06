Сербия - Украина: онлайн-трансляция отбора на ЧМ-2024 по футзалу

ISPORT представляет видео онлайн-трансляцию квалификации к чемпионату мира.

В пятницу, 6 октября, в рамках третьего тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Сербии.

По итогам двух туров сборная Сербии имеет четыре очка, Украина - три балла.

Заключительный матч группы состоится в городе Вране (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина

Трансляция поединка чемпионата Украины между Сербией и Украиной будет доступна в этой новости 6 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.

Напомним, в первом туре сборная Украины разгромила Бельгию, а затем обидно проиграла Польше.

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