Сербия - Украина: онлайн-трансляция отбора на ЧМ-2024 по футзалу
ISPORT представляет видео онлайн-трансляцию квалификации к чемпионату мира.
В пятницу, 6 октября, в рамках третьего тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2024 сборная Украины сыграет с национальной командой Сербии.
По итогам двух туров сборная Сербии имеет четыре очка, Украина - три балла.
Заключительный матч группы состоится в городе Вране (Сербия). Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн-трансляцию матча Сербия - Украина
Трансляция поединка чемпионата Украины между Сербией и Украиной будет доступна в этой новости 6 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 19:00 по Киеву.
Напомним, в первом туре сборная Украины разгромила Бельгию, а затем обидно проиграла Польше.
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