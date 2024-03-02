iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Другие

"Любая награда сейчас важна": Магучих прокомментировала добытое серебро на ЧМ

Украинка поделилась своими эмоциями после выступления.
Сегодня, 10:00
Ярослава Магучих / Getty Images
Ярослава Магучих / Getty Images

Украинка Ярослава Магучих прокомментировала завоевание серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике в помещении.

По словам спортсменки, она довольна, что стала призеркой турнира, но рассчитывала на большее.

Читай также: Меркушина завоевала золото юниорского Чемпионата мира

"Смешанные эмоции, честно говоря. Я рада, что у меня есть серебряная награда, потому что нужно ценить то, что у тебя есть сейчас. Любая награда сейчас важна, поэтому я рада, что у меня есть серебро. Результатом по высоте не очень довольна: были два старта, которые показывали, что я готова на большую высоту. А тут 1.97 м. Но двигаемся дальше, работаем, будем стараться показывать результаты выше.

Конечно, заиграли эмоции внутри после прыжка Николы на 1.99 м, но как оказалось недостаточно, чтобы взять 1.99 метра. Будем общаться с тренером, исследовать, чтобы дальше этого не было.

Пошло ли что-то не так из-за давления? В последнее время я вообще не обращаю внимания на давление, не думаю, что говорят люди, что думают обо мне. По разбегу что-то пошло не так, хотя вторая попытка на 1.99 м была хорошая, но не сложилось как предполагалось", - приводит слова Магучих Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ярослава Магучих

Статьи по теме

Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира Магучих завоевала серебро в прыжках в высоту на чемпионате мира
"Украина несокрушимая - была, есть и будет": Магучих высказалась о борьбе с российскими захватчиками "Украина несокрушимая - была, есть и будет": Магучих высказалась о борьбе с российскими захватчиками
"Вижу каждую разрушенную жизнь": Магучих - о допуске россиян к турнирам "Вижу каждую разрушенную жизнь": Магучих - о допуске россиян к турнирам
Магучих победила на турнире "золотого уровня" в США Магучих победила на турнире "золотого уровня" в США
Помочь журналистам

Видео

Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан
Три удаления и победный гол от джокера на последних минутах в обзоре матча Лацио - Милан

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Тандреволд и Легрейд выиграли индивидуальные гонки в Холменколлене
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к топ-15, падение украинок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на три позиции, провал Крутых
просмотров

Последние новости

Украина12:52
УПЛ: Минай - Металлист 1925, Динамо - Черноморец
Европа12:51
Бавария в провальном матче против Фрайбурга установила рекорд Бундеслиги
Бокс12:45
Александр Усик впервые показал младшую дочь
Европа12:26
Ивуарийский футболист умер в возрасте 19 лет
Биатлон12:20
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта на седьмом этапе Кубка мира
Олимпийские виды12:11
Билодид эмоционально отреагировала на попадание дрона в жилой дом в Одессе
Бокс12:00
Хргович назвал победителя боя Усик - Фьюри
Европа11:38
Один из лидеров Байера высказался о работе с Алонсо
Бокс11:35
"Бывшие убийцы": Камбосос обратился к россиянам подготовить его к бою с Ломаченко
Европа11:16
Игрок Лацио - о своем удалении в игре с Миланом: Отсутствие спортивного принципа победило
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK