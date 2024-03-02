"Любая награда сейчас важна": Магучих прокомментировала добытое серебро на ЧМ

Украинка Ярослава Магучих прокомментировала завоевание серебряной медали чемпионата мира по легкой атлетике в помещении.

По словам спортсменки, она довольна, что стала призеркой турнира, но рассчитывала на большее.

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"Смешанные эмоции, честно говоря. Я рада, что у меня есть серебряная награда, потому что нужно ценить то, что у тебя есть сейчас. Любая награда сейчас важна, поэтому я рада, что у меня есть серебро. Результатом по высоте не очень довольна: были два старта, которые показывали, что я готова на большую высоту. А тут 1.97 м. Но двигаемся дальше, работаем, будем стараться показывать результаты выше.

Конечно, заиграли эмоции внутри после прыжка Николы на 1.99 м, но как оказалось недостаточно, чтобы взять 1.99 метра. Будем общаться с тренером, исследовать, чтобы дальше этого не было.

Пошло ли что-то не так из-за давления? В последнее время я вообще не обращаю внимания на давление, не думаю, что говорят люди, что думают обо мне. По разбегу что-то пошло не так, хотя вторая попытка на 1.99 м была хорошая, но не сложилось как предполагалось", - приводит слова Магучих Суспільне Спорт.

Ранее сообщалось, что Украина выиграла медальный зачет чемпионата мира по легкой атлетике.

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